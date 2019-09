Julio César Rodríguez se emociona al recordar su relación con Fran García-Huidrobro

En el último capítulo de Sigamos de largo, Julio César Rodríguez estuvo invitado. En la instancia, el conductor de TV habló sobre su relación con Fran García-Huidrobro. Hace 15 años, fueron pareja. Incluso, tienen un hijo juntos. A pesar de estar separados, actualmente tienen una buena relación.

"Estábamos en etapas distintas. Yo creo que la Fran estaba mucho más enfocada en lo que ella quería y mucho más clara", dice el conductor de Contigo en la mañana sobre el tiempo en que estuvieron juntos.

El comunicador asegura que el quiebre tuvo que ver con el momento personal que estaba pasando. "Hoy día puedo ver con claridad que yo tenía mucha duda en mi interior. A mí como persona me faltaba crecer. Tenía muchos patrones que repetía y que no los conocía, tenía formas de relacionarme que no veía, tenía mucho dolor en mi interior. Era súper resentido. No resentido solamente, sentía que había mucha injusticia", señala.

"De repente iba a buscar a la Fran o iba a comer a la casa de los papás. Me sentaba ahí y me quedaba mirando al horizonte y decía '¿qué estoy haciendo acá?' Tenía que ver con crecer, conocerme, con darme cuenta quién era, con sentir que las cosas en mi vida podían ser distintas", reconoce Julio César Rodríguez en el programa de trasnoche.

Los dos estaban en momentos muy distintos. "En ese tiempo, cuando estaba con Francisca, hace mucho tiempo atrás, todo era como de golpe para mí. Todo me dolía. Sentía que estaba siendo injusto con mi propia historia, con mis amigos, como inconsecuente. Era una época de muchas contradicciones", asegura.

En cambio, según el animador, García-Huidrobro estaba en una etapa más resuelta. "Yo creo que la Fran era clara. Ella estaba jugada por la relación, estaba jugada por lo que teníamos. Yo era como un alcohólico sin alcohol, como un drogadicto sin droga, porque era inconsistente, incoherente. Era penca", indica Rodríguez.

