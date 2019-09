Demandan a Kendall Jenner por fraude que habría cometido en 2017

A Kendall Jenner le tocará enfrentar una difícil batalla legal, luego de que ella y otras celebridades como Emily Ratajkowski, Pusha T, Migos y Lil Yachyt fueran demandadas por el fraude cometido con el Fyre Festival 2017, para el cual fueron contratadas.

Los famosos fueron demandados por un síndico de bancarrota, Gregory Messer, quien presentó las denuncias ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en Nueva York el pasado 28 de agosto, según reseñaron medios estadounidenses.

Según la demanda, Jenner habría recibido 275.000 dólares para promocionar a través de Instagram el festival de música Fyre Festival en 2017, que buscaba competir contra Coachella.

The trustee is demanding Blink-182, Kendall Jenner and Emily Ratajkowski return the fees paid for playing or promoting Fyre Festival https://t.co/xvcmmQ9gbT

— DJ Mag (@DJmag) September 1, 2019