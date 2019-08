Estos signos del zodiaco merecen tener el mejor mes de septiembre

Tauro: Estás siendo auténtico y te estás divirtiendo

Septiembre será gratificante para ti, Tauro, y por varias razones. Has trabajado duro para llegar a donde estás y todavía hay mucho más por venir. Con el sol sacudiendo su expresiva quinta casa y la sexta casa ordenada este mes, no tendrá problemas para aprovechar sus regalos únicos e implementarlos en su rutina diaria. ¿Quién dice que de todos modos no puedes disfrutar tu vida todos los días? Eres muy bendecida

Géminis: Estás entrando en lo tuyo

Puede que te sientas un poco introvertido a principios de septiembre, pero eso no durará mucho. Entonces, ¿por qué no descansar un poco antes de salir de su caparazón a mediados de mes? Confía en mí, Géminis. La temporada de Libra se encenderá, así que no te asustes. En cambio, adelante y manténgalo discreto. Recargue sus baterías, diario y mire hacia adentro. Tu gemelo te lo agradecerá más tarde.

Virgo: te sientes como tú otra vez

Eres una superestrella, Virgo. Ya sea que haya celebrado su regreso solar en agosto o tal vez todavía esté esperando una fiesta en septiembre, este es un nuevo comienzo para usted. Además, con un grupo de planetas que viajan a través de su signo durante la mayor parte del mes, es probable que se sienta con más energía que nunca. Una vez que llegue la temporada de Libra, se te recordará instantáneamente tu valor brillante y tu valor ingenioso.

Libra: estás prosperando y celebrando

¡Feliz retorno solar, Libra! A mediados de septiembre marca el comienzo de su temporada astrológica, lo que significa que es hora de celebrar. Con el sol viajando a través de su casa número 12 de sueños y todas las cosas detrás de escena hacia principios de mes, es probable que se mantenga reservado, y eso está perfectamente bien. Esta área de su carta es kármica; es el final de la rueda del zodiaco, por lo que la mayoría de las personas se sienten cansadas durante los tránsitos de la casa número 12. Sin embargo, lo que algunas personas no se dan cuenta es que este es un excelente momento para obtener un cierre espiritual. Asegúrese de mantener una mente abierta.

Te recomendamos en video