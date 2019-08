Conoce el curioso origen del meme viral del gato blanco y la mujer que le grita

Las redes sociales están invadidas de un nuevo meme en el que una mujer sale gritándole a un gato blanco sentado en una mesa y ya está en la lista de los favoritos del año.

Como suele ocurrir, el meme tiene la fotografía acompañada de un texto que varía de acuerdo a las preferencias de los usuarios.

Lo curiosos de este nuevo meme es que las imágenes corresponden a situaciones completamente diferentes. La primera, de la mujer llorando es de la serie de reality show “The Real Housewives of Beverly Hills”, específicamente al episodio en el que Taylor Armstrong lloró en una discusión.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG

— ebaby (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019