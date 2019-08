"Gerente de Felicidad": ¿En qué consiste el nuevo trabajo de Javiera Acevedo?

Javiera Acevedo lleva un tiempo alejada de las pantallas, pero se ha mantenido ocupada formando parte de un centro médico en Iquique en donde se desempeña como Gerente de Felicidad. El cargo, según explica, se enfoca en que "tú eres realmente una ayuda para el otro".

"Trabajo en un sector médico donde la doctora Paula Rebolledo inventó el ‘método Rebolledo’. Ella tiene una clínica a la que llegan pacientes con diferentes carencias, como depresión, niños con problemas en el colegio, bullying, gente que no tiene muchas ganas de vivir", detalla a La Cuarta.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con Javiera Acevedo, los pacientes son diagnosticados por la doctora, y luego hay una psicóloga, kinesiólogos, una nutricionista y ella, que se dedica a conversar con ellos. "Doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho", señala.

"Me cuentan como se sienten, como van a avanzando, yo los aconsejo. Yo no soy psicóloga, lo hago desde la experiencia. No hay mejor psicóloga que quien ha tenido las de Quico y Caco en la vida y ha logrado avanzar y crecer en su vida", agrega.

Sobre cómo descubrió su vocación, cuenta que "soy súper psicóloga para mis cosas y sé manejarme con diferentes personalidades y edades. Me gusta escuchar a la gente, me pongo en los zapatos de todo el mundo. Cuando fui reina Guachaca también me di cuenta que tengo vocación por la gente con vulnerabilidad. Es algo que me gusta mucho".

Implementación

Carolina Arregui ironiza sobre su secreto de belleza: "Hacerse cirugías" La actriz se refirió a los rumores sobre sus retoques

En 2011, Banco Estado Microempresas (Beme) creó la primera Gerencia de Felicidad en Chile. Su creencia, era que las personas satisfechas dan lo mejor de sí mismas y, por lo tanto, pueden crear mejor relaciones interpersonales. De esta manera, replantearon la manera de concebir a los trabajadores, poniendo como foco central su felicidad.

Esta idea se fue replicando en otras empresas con el paso del tiempo, y actualmente son varias las compañías que velan por el bienestar de sus trabajadores con la Gerencia de la Felicidad. Las principales metas, es que las personas sientan que son escuchadas y que sus opiniones son valoradas.

También se trabajan los canales de comunicación y se potencia a cada individuo poniendo énfasis en sus motivaciones. Todo, con el fin de reducir el desgaste emocional.

Te recomendamos: