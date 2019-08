'La Pola' vuelve a la televisión y asegura que Paty Maldonado le debe dinero

Fernando Vergara, más conocido como 'La Pola', fue invitado al programa No Culpes a la Noche para conversar sobre su su vida personal. También se refirió a su repentina salida de la televisión y los rumores de que había sido porque tenía VIH.

"Ese rumor no lo tomé, porque fue algo anexo a lo que estaba ocurriendo realmente. Yo descuidé mi salud, tuve bronconeumonia. Caí al hospital, salí y mi madre me dice ‘¿qué pasa?’, mi familia empezó a preguntar ‘¿qué le pasaba al ‘Cholo’?", indicó, aclarando que las extensas jornadas laborales le terminaron pasando la cuenta.

"La verdad yo salí de televisión por estrés. Fue eso lo que me llevó a caer al hospital con bronconeumonia, yo no me cuidaba, no comía bien, salía de un local a otro. Tenía contrato con el canal (Mega), trabaja de las nueve de la mañana a las ocho de la noche. Tenía que estar todo el día peinada y maquillada por si salía alguna nota, porque estaba contratada para el canal no para un programa. Me pasó la cuenta, pero fue algo personal", dijo.

Más tarde, el transformista que saltó a la fama por sus rutinas de stand-up comedy participó en una dinámica en la que le preguntaron por algunos rostros de la televisión. "¿Qué opina 'La Pola' de Patricia Maldonado?", fue la pregunta que le hicieron y que respondió lanzando un breve comentario.

"Coma chocolate y pague lo que debe", dijo, despertando la curiosidad de los panelistas, quienes le preguntaron la razón de su frase.

"Ella hizo un café concert que se llamaba ‘Las Indomables’, y hubo unas platas pendientes que no me llegaron", partió diciendo. "Hubo como dos presentaciones que se pagaron, las otras no", detalló. Consultada por el monto que le habría quedado debiendo, 'La Pola' comentó: "es lo suficiente como para decirlo en pantalla".

