Ingrid Coronado defendió a Andrea Legarreta ante los rumores en su contra

Andrea Legarreta ha vivido momentos amargos luego de la filtración de unos audios en los que el actor Alfredo Adame habla cosas negativas de la conductora de televisión, con lo que se han generado una serie de rumores en su contra, incluso cuestionando hasta su fidelidad en el matrimonio.

Ante esto, no faltó el apoyo de colegas como Ingrid Coronado, quien salió en su defensa.

Andrea Legarreta exige respeto ante los ataques

"Estoy contigo Andrea. Me da mucha pena y tristeza que tengas que pasar por esto. La gente cuando habla de las otras personas están hablando de sí mismos y mostrándose al mundo como son. Te mando un abrazo con mucho cariño!", escribió Ingrid en un comentario de Instagram.

La conductora de Hoy también envió un contundente mensaje exigiendo respeto a las mujeres.

"Tal cual… YA BASTA de todo tipo de violencia! NO LO VOY A PERMITIR! Siempre hablo con ustedes mujeres, siempre las apoyo y les aconsejo que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de maltrato, yo no puedo permitir que un resentido social, misógino, mitómano, violento contra todo lo que lo rodea, quiera ensuciarme como mujer y profesional a base de MENTIRAS! Sólo porque él cree que gracias a mí lo despidieron!! Cobarde que no tiene UNA sola prueba que sustente sus historias inventadas! Y más triste ver que le dan réplica en distintos medios, convirtiéndose así, un poco en lo que es él…", escribió Legarreta en otro post de Instagram.

