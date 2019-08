"Me bloqueó de todo": Ignacia Michelson despeja las dudas sobre su quiebre con Sargento Rap

Hace días, se rumorea acerca del posible quiebre entre Ignacia Michelson y Sargento Rap. La información surgió luego que dejaran de compartir imágenes juntos y aparecieran sospechosos mensajes en redes sociales, con los que dieron a entender que la ruptura ocurrió en malos términos.

La incertidumbre entre los seguidores de la pareja creció con el pasar de los días, y la muestra más clara se vio en el Instagram de la modelo, a quien le preguntaron por el estado de su relación. "Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… No tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada", dijo en un primer momento.

Sin embargo, las dudas no se quedaron ahí. Y es que sus seguidores insistieron en saber la verdad detrás del quiebre con Sargento Rap. Ante este escenario, Ignacia Michelson publicó un video aclarando su situación con el músico que por estos días se encuentra en México.

"Sí, creo que terminamos porque me bloqueó de todo. No me dijo nada, pero bueno, cosa de él. Si quiere huevear (sic) con minas, que lo haga. Así que cada uno por su lado. Para que no me pregunten más porque de verdad, no quiero hablar más del tema", dijo. "Ni yo sé cuáles fueron los verdaderos motivos de nuestro quiebre", aseguró en otro registro.

