"Estoy tiki taka": Pamela Díaz aparece en "Viva la pipol" con la boca chueca y explica qué le pasó

Han sido días ajetreados para Pamela Díaz. Hace poco, confirmó que se separó del empresario Fernando Téllez. A pesar del difícil momento personal que vive, la "Fiera" no se echa a morir y sigue firme con su programa Viva la pipol.

Junto a Rocío Marengo, la comunicadora ha logrado cautivar a los televidentes. La modelo se ha apoyado bastante en la trasandina en esta difícil etapa y lo han dejado ver en pantalla.

Ayer, se vivió un cómico momento en el espacio matutino. La ex Mekano no quería entrar al estudio porque tenía la boca chueca. La situación derivó en bromas por parte de sus compañeros. Incluso, fue comparada con el video viral de la niña que dice que está "tiki taka" tras ponerse anestesia en la boca.

"Estoy para la embarrada. ¿Me puedo ir? No me puedo reír", sostuvo Díaz. "Yo creo que debería irme, me estoy desperfilando… Yo no puedo conducir este programa así", dijo un rato después.

A través de Instagram, explicó qué fue lo que le sucedió. "No saben lo que me pasó. Fui al dentista de urgencia. Estoy 'tiki taka'. Me duele. No saben lo que hice. Me molí una pastilla de Nefersil y me quemé la encía", reveló.

A continuación, revisa el divertido momento que se vivió en el programa de CHV:

