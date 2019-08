"Cuando quieres ser sexy...": Jhendelyn Núñez comparte video mostrando épica caída

Con un divertido video, Jhendelyn Núñez le puso la cuota de humor a la tremenda caída que protagonizó cuando interpretaba un baile en la academia Power Peralta.

La modelo se encontraba practicando encima de una silla que utilizó para complementar la coreografía. Sin embargo, el paso no resultó como esperaba ya que al momento de inclinarse hacia atrás, perdió el equilibrio y se cayó.

Tras su desplome, permaneció en el piso sin parar de reír. Y es que más allá de molestarse, se tomó el episodio con ligereza. Tanto así, que posteriormente compartió el clip en redes sociales, en donde manifestó la gracia que le causó.

"Cuando quieres ser SEXYYY y darlo todo pero NO ES TU DÍA. Agarre mucho vuelo po #afirmatecabrito. No saben cómo me he reído, y del dolor también", escribió, aclarando que se encuentra bien.



El video ha sido reproducido más de 300 mil veces, y acumula miles de comentarios. Los más ocurrentes, bromearon con que "de las caídas se aprende". "Genia jajajajjajajajajaja. Me hiciste la tarde", expresó otra persona.

El animador José Miguel Viñuela fue otro de los que reaccionó, y escribió "Ajajaajajajaaja". Camila Stuardo, en tanto, señaló: "Jajajajjajajaja te amo por compartir esto".

Te recomendamos: