Alfredo Adame es el ejemplo del por qué debemos terminar con el machismo

¿Quién es Alfredo Adame? Bueno, se trata de uno de los conductores de Televisa que alcanzó popularidad a finales de los 90 e inicios del 2000 con el programa Hoy y algunas otras telenovelas como De frente al Sol con María Sorté.

A lo largo de su carrera ha tenido varios escándalos, en la mayoría de ellos involucra a mujeres, expresa su machismo hacia ellas con comentarios misóginos.

El día en el que le dijo de "broma" a Andrea Legarreta "quítate, perra", hizo evidente su falta de respeto hacia su compañera y su trabajo. La escena sucedió en una de las secciones del programa. En los tiempos en los que el altercado se dio aún no había redes sociales y el comentario se quedó en eso, un desafortunado comentario, pero con el paso de los años la escena revivió y nos recordó que sí, en televisión un hombre puede referirse así a una de sus compañeras y no pasa nada.

La cosa no termina ahí, en días pasados Alfredo Adame acusó a Andrea Legarreta de "acostarse" con uno de los directivos de Televisa, razón por la que su carrera siempre se había mantenido constante en los reflectores de la televisora. Tenemos que hablar de algo, señor Adame. Las mujeres también podemos tener carreras exitosas y no, no es necesario que recurramos a lo que usted insinuó en una revista. Todas, sin importar de dónde venimos, podemos aspirar a carreras sólidas en el área en la que nos desempeñamos.

Alfredo Adame contra las mujeres

Legarreta no es la única mujer contra la que ha arremetido, también se expresó mal de su ex esposa, Mary Paz Banquells. Ella declaró que luego de un matrimonio de más de 20 años y de un proceso de divorcio en el que el juez determinó que debía darle una pensión del 30% de su sueldo, Adame no había cumplido con sus obligaciones.

Alfredo Adame expresó que su ex pareja era una mujer "muy ignorante, manipulada por su familia", expresó que durante el tiempo que estuvieron juntos le dio "todo" y que ella era "ignorante y tonta".

El ex conductor también atravesó problemas con Carlos Trejo, iban a subir a un ring a pelear. Sí, como si la única forma de solucionar los problemas fuera con más violencia.

Que el caso de las declaraciones de Adame sobre Legarreta haya robado los reflectores solo nos deja una lección. Es momento de callar a los machos, de reflexionar cuáles son los mensajes que las generaciones más jóvenes reciben. El señor Adame representa a algunos hombres que aún siguen pensando que las mujeres obtenemos puestos porque nos acostamos con alguien, que las mujeres son tontas si exigen sus derechos. Necesitamos a menos Adames.

