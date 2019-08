Pampita alza la voz por supuesto mensaje con Benjamín Vicuña: "Es totalmente falso"

Anteriormente, te contamos sobre el descargo que realizó China Suárez en torno a la polémica que surgió debido a un supuesto mensaje entre Benjamín Vicuña y su expareja Carolina 'Pampita' Ardohain. La argentina se refirió al hecho a través de redes sociales, en donde publicó varios videos desmintiendo la información y, de paso, calificando de machista a la periodista que difundió la información.

"Muchos me han preguntado cómo estoy y nada, no iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, y particularmente conmigo hace mucho tiempo (…) No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento en el que me siento muy bien, más grande. Entonces nada, quería aclararles eso", dijo.

A días de estas declaraciones, fue la misma Pampita quien se refirió al tema en su programa Pampita Online. "No existe ningún mensaje así. Es absolutamente falso. Nunca, jamás hablo del padre de mis hijos (Benjamín Vicuña). Pero en este caso, como me meten a mí en algo que no tengo nada que ver, digo la verdad y es que no existe ningún mensaje de ese estilo ni va a existir, porque nuestra relación tiene que ver con nuestros hijos. De ellos es de lo único que charlamos en nuestros chats", señaló.

Además, entregó detalles sobre su relación con el actor. "Prácticamente nos tenemos que comunicar casi todos los días por una cosa o por otra. Eso sí. Pero ese mensaje no existe, nunca existió y no tengo nada que ver en ese tema. Tampoco tengo idea así que no me pregunten y jamás voy a hablar del padre de mis hijos en ninguna de sus situaciones. Cuando uno va con la verdad puede decir todo. Es así", agregó.

Al término del programa, Pampita volvió a referirse al tema, tras ser consultada por la polémica. En este contexto, insistió en que el mensaje no existe y que los rumores son falsos. "Es una mentira absoluta. Es totalmente falso. Específicamente ese mensaje que dicen que existe, no existe. No es real", dijo, añadiendo: "me molesta que me pongan en esa situación y me molesta que hablen así del padre de mi hijo porque no es real".

