Janis Pope se sincera sobre su relación con Andrea Dellacasa

En el último capítulo de Podemos Hablar tuvo como invitados a la gitana Perla Ilich, Tamara Acosta, Patricio Torres, Cristián Monckeberg, Horacio de la Peña y la ex chica reality Janis Pope. Durante el programa, se tocaron varios temas entre los que figuraron algunas rencillas del pasado, como lo sucedido entre esta última y su examiga Andrea Dellacasa.

"¿Se recuperó la amistad con Andrea?", preguntó el animador Julián Elfenbein, a lo que ella contestó que no. "La época en que fuimos amigas fue muy linda, guardo muy buenos recuerdos. De esa relación nació y se gestó mi actual matrimonio con Diego, su hermano", dijo.

Janis Pope, se casó con el hermano de Andrea Dellacasa en el año 2016. La argentina fue quien los presentó y rápidamente surgió el amor entre ambos. Sin embargo, la amistad entre ambas se desvaneció y la evidencia se vio durante la participación de Andrea en Vértigo.

"Mi hermano tomó partido por ella. En el momento me dolió mucho, era mi otra mitad (…) A partir de ahí mi papá tiene depresión, mi mamá también sufre de depresión. Yo no me hablo con ella porque han sucedido muchas faltas de respeto de ella a mis papás. Un día estando en la casa le dijo a mi mamá que se callara porque quería ver televisión y no lo hizo de buena manera. Le levantó la voz, le pegó el grito. Y mi hermano está tan enamorado que deja pasar esas cosas", dijo en la ocasión.

Ahora, consultada por el tema en el programa de Chilevisión, Janis Pope comentó que hace mucho tiempo que no la ven, porque ella vive en España. Pese a esto, señaló que las palabras que lanzó en el estelar de Canal 13, fueron "disruptivos para la familia".

"En el fondo me dejó como la mala de la película (…) Siento que ella se descargó, sacó cosas que quizás tenía acumuladas que no le gustaban, no en el mejor lugar e instancia. Eso generó molestia en sus padres, en mi mamá, en Diego. Nosotros estábamos en una situación de pareja súper complicada, porque nos habíamos ido a Argentina con un proyecto que nos fue mal y estábamos muy mal económicamente", dijo.

Además explicó que el tema nunca lo resolvieron. "Decidimos (junto a Diego) no decir nada", agregó, detallando que no había querido hablar de la polémica porque iba en contra de su proyecto de vida al otro lado de la cordillera.

