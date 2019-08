¿Terminaron? Ignacia Michelson habla sobre su relación con Sargento Rap

Fueron una de las parejas más polémicas del reality Resistiré, de Mega, y hoy vuelven a llamar la atención debido al quiebre en su relación.

Hace unos meses, la pareja anunció con toda alegría que se convertirían en padres. Una noticia que terminó abruptamente luego que la modelo perdiera a su bebé. El hecho lo dieron a conocer a través de redes sociales, en donde ambos se refirieron al hecho con emotivos mensajes dedicado a su hijo.

Luego de esto, ambos decidieron ponerle fin a su relación, pero volvieron a los días después. Desde entonces, Ignacia Michelson y Sargento Rap parecían más unidos que nunca. Incluso, el músico estrenó su nuevo video musical A Sangre Fría, que estuvo protagonizado por la modelo.

Sin embargo, todo terminó. Hace unos días, el músico regresó a su país natal y si bien la chilena anunció que pronto viajaría a México, parece que los planes quedaron en el olvido. A través de sus historias de Instagram, la modelo habló sobre el mal momento que viven.

"Muchos me están mandando mensajes sobre Sargento que está con otra niña. La verdad no tengo idea quién es. Ya no hablo con él desde el martes, no sé nada, no sé si tiene otra chica, si es su prima… No tengo idea. Pero es cosa de él, que haga lo que quiera, nosotros no hablamos, no hay comunicación, no hay nada", dijo Ignacia Michelson, dando a entender que el quiebre ocurrió en malos términos.

