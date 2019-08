Camila Recabarren le dedica emotivo mensaje a la hija de Dana Hermosilla tras su ruptura amorosa

View this post on Instagram

Eres demasiado linda la vida tiene algo hermoso preparado para ti !! Tú sabes que así será y eso atraerás 💖✨ @de_isabella Viva la adolescencia 😅 pucha que es intensa esa etapa pero rica ríe llore grita enójate prepárate mejora hazlas todas !!! Disfruta cada momento ✨