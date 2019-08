Tom Holland rompe el silencio y revela detalles sobre el futuro de Spider-Man tras su salida de Marvel

Tom Holland finalmente habló sobre su salida del Universo Cinematográfico de Marvel y confirmó que la historia de Spider-Man continuará, sin embargo será diferente a lo que se tenía preparado antes de la separación de la compañía de superhéroes y Sony.

El actor que interpreta al superhéroe arácnido le reveló al medio estadounidense Entertainment Weekly que el futuro de Peter Parker será diferente sin Marvel, pero que la historia continúa.

MCU or no MCU, @TomHolland1996 is excited to keep playing Spider-Man. “We’ll find new ways to make it even cooler somehow.” #D23Expo pic.twitter.com/crNU3BNvAT

— Entertainment Weekly (@EW) August 24, 2019