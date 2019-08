Juan Gabriel envidiaba a Luis Miguel por esta razón

A pocos días de cumplirse tres años del fallecimiento de Juan Gabriel, un audio inédito revela lo que sentía por Luis Miguel. El material fue difundido por un fanático de “El Divo de Juárez”, cuyo recuerdo se mantiene intacto en los mexicanos.

El programa “Hoy” dio a conocer un extracto del audio, que habría sido obtenido de un estudio de grabación. Allí Juan Gabriel confiesa que lo único que le envidia a Luis Miguel, con quien jamás tuvo ningún enfrentamiento público.

Juan Gabriel sincero

“Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo, todavía no puedo vivir en México por la fama, y mira que yo tengo casa en Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas, en Capula, pero no puedo vivir”, se escucha en el material que dura menos de un minuto.

Así Juan Gabriel confiesa envidiarle a Luis Miguel que, a pesar de su fama, pueda vivir tranquilo en México. Algo que para él era imposible y que lo obligó a mudarse a Estado Unidos. Fue en California donde el cantautor mexicano murió tras sufrir un infarto.

Admiración

Aunque no figuran en el audio difundido, otros medios reflejan la admiración que Juan Gabriel sentía por Luis Miguel. “Él decía soy mexicano, soy de Veracruz, no es cierto que soy de Puerto Rico, no es cierto que soy español, y luchar contra el mundo, eso es maravilloso de una persona y está en Acapulco, te digo que mejor que yo”, dijo “El Divo de Juárez”.

Incluso, el famoso compositor habría confesado su deseo de producir un disco para “El Sol”. “Yo tengo más ilusión de hacer el disco de Luis Miguel que el de Rocío, y además en la forma en que me lo pidió, porque en el pedir está el dar”, habría dicho.

La inesperada despedida de Carlos Loret de Mola de Televisa El periodista envío un mensaje por sus redes sociales

Te recomendamos en video