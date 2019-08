Tarot del amor: esta carta anuncia el final de tu soltería

View this post on Instagram

#taroterapia #arcanoXIII #lamuertetarot #tarot #arcanosinnombre #lamuerteeneltarot #tarotcards #elcaminodeltarot #lecturadetarot #tarotonline La presencia de la carta de la muerte en el Tarot representa un cierre de ciclo.El final de una relación ya sea sentimental o laboral. Su significado es positivo representa una transformación de la personalidad, una oportunidad de romper con las cosas del pasado. Desconectarse del pasado y darle paso a lo nuevo. En el amor marca el fin de una relación o el comienzo de otra. En el plano económico debido a su carácter inesperado puede relacionarse con una herencia inesperada o puede ser el comienzo de un negocio. Este arcano representa el cambio, la transmutación, la elevación a otros planos, la muerte desde un punto de vista energético, no material.