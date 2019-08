El mensaje de Kel Calderón que descolocó a Raquel Argandoña: "Me remeció el cuento"

Durante una conversación con Paty Maldonado en el programa Sin Límite, de Radio Agricultura, Raquel Argandoña dio a conocer un mensaje de Kel Calderón que la dejó pensando.

Según contó, la influencer habló con ella sobre su futuro y le advirtió sobre lo que pueda pasar si es que no se prepara. "Organízate, organiza tus lucas. Yo igual. Cuando seas viejita igual yo me voy a preocupar de ti, pero no me voy a preocupar como eres tú con la abuela", le comentó.

"Me dijo: ‘mamá junta la plata porque si tú no eres autovalente, tengas a alguien que te cuide, ¿me entiendes?’. Así tal cual, tal cual", agregó. En esa línea, indicó que si bien su hija estará al pendiente, no dejará de concretar sus proyectos por cuidarla.

"Entonces me dijo ‘mamá yo siempre voy a estar pendiente, pero quiero que sepas que si yo quiero un postgrado y tú estás viejita, yo lo voy a ir a hacer. No voy a dejar de hacer mi vida por acompañarte a ti. No es que te vaya a abandonar, que no se entienda mal’ y yo dije, ‘me parece fantástico’. Igual me remeció el cuento", confesó.

Más tarde, reveló cuál fue su reacción al escuchar estas palabras. "Yo dije: ‘Okey, voy a ordenarme y voy a disfrutar lo que yo tengo. Por eso, si voy a viajar ahora, viajo. Porque cuando yo necesite una asistencia me voy a quedar en mi casa que me atiendan y para eso he trabajado toda mi vida, para tener una vejez digna"", explicó Raquel Argandoña.

Te recomendamos: