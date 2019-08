Nicole Moreno se sincera sobre la relación con su hijo: "No debe ser fácil para él que yo sea su madre"

A principios de este año, Nicole Moreno vivió un complejo momento junto a su hijo. El menor de 16 años estuvo involucrado en un incidente que terminó otro menor gravemente herido. El hijo de Luli fue detenido y formalizado por homicidio frustrado.

En el programa Síganme Los Buenos, de VTR, la modelo conversó con Julio César Rodríguez sobre este duro episodio e hizo un sincero mea culpa. "Cuando te tocan cosas a ti, en lo personal, problemas o te suceden cosas que quizás nunca quisieras que pasaran, duelen. Cuando se trata de los hijos, claramente hay que llevarlo de una manera que te salga como del alma. No vivirlo como mujer ni como personaje de televisión, sino como mamá. Yo lo que más quería en ese momento era protegerlo", comenzó diciendo la ex reina de Viña del Mar.

"Nadie sabe lo que yo viví y tampoco nunca lo van a saber, porque tampoco lo voy a hablar, pero sí mi vida marcó un antes y un después. Fue lo más duro que he vivido en toda mi vida. Lo pasé mal. Yo creo que en mi vida lo voy a superar", confesó la conductora de Siempre fuerte. Además, se refirió a la exposición que significa trabajar en la televisión y, como esto, puede afectar la relación con su hijo. "Yo creo que no debe ser fácil para él que yo sea su madre", reconoció.

Dice que hubiera preferido no tener fama ni estar en la televisión a cambio de que se hijo no pasara por lo que vivió. "Uno cría a los hijos y le entrega valores, educación en la casa. Y uno cree que quizás, saliendo de la puerta para afuera, va a ser lo mismo. Pero yo creo que hoy estamos viviendo, y la adolescencia, como lo dije el otro día, es muy distinta a la de hace 15 años atrás. A veces las cosas a los papás se nos van de las manos, a veces nosotros queremos dar lo mejor como padres", señaló.

"Yo siempre he sido una madre súper presente, excepto cuando he tenido que trabajar como el 99% de los chilenos. Independiente o no independiente, todo el mundo trabaja y eso no es malo. Y claramente es para que ellos puedan vivir mejor. Ojalá todos hubiésemos podido ser 24/7 padres. Estoy segura que nadie puede decir eso. Todos en algún momento hemos dejado a nuestros hijos por pega, compromisos, etc. No es que queramos. Pero tampoco me voy a culpar. Siempre me cuestiono cómo lo hago", sostuvo la modelo.

Nicole Moreno volvió a abordar el difícil momento que atravesó junto a su hijo. "Fue una pesadilla. Si hubiese sido una madre no presente, si no le hubiera entregado valores, educación, hermosos momentos, preocupación, ni siquiera lo hubiera entendido. Pero yo creo que a cualquier padre se le pueden ir ciertas situaciones de las manos. Y como es él, aún no me lo explico. No justifico nada. En ese sentido, soy súper parcial, súper objetiva, pero marcó un antes y un después", finalizó Luli.

