Mariana Derderián se rapó: "Fue simplemente un acto medio arrebatado"

Mariana Derderián sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un renovado estilo. La actriz se rapó una parte de su cabello, al lado derecho, y lo mostró en redes sociales. "Tenía ganas de este corte desde hace tiempo… sentí que ahora era maravillosa la libertad de hacérmelo", sostiene a LUN al ser consultada por su cambio de look.

Además, aclara que no es algo que se relacione con un tema más profundo. "Tampoco para mí es que tenga un simbolismo de dejar cosas atrás, hay mucha gente que saca esas conclusiones", señala. "Fue simplemente un acto medio arrebatado, si se quiere. Quería cambiar, hacerme algo", añade la comunicadora.

También revela que no es la primera vez que se rapa. Cuando estaba en segundo medio también se sometió a este radical cambio. "Estaba como de moda raparse… no sé si más vieja lo pueda hacer. Era el momento", comenta medio escrito.

La ex Floribella también habló con La Cuarta sobre esta drástica decisión. "Cuando le dije a mi peluquero me preguntó si de verdad estaba segura varias veces, yo le dije que sí. Aunque él me aconsejó partir de a poco, yo quería que fuera mucho más", dice.

Mariana Derderián se realizó este corte a casi un mes de ser desvinculada de Bienvenidos. "Ahora en la televisión uno puede hacer lo que quiera, puede jugar y atreverse. Igual lo mío pasa súper piola, puedo esconderlo si quiero. Creo que lo más complicado es cuando estás en un personaje y debes mantener tu estilo de cierta forma", responde al ser consultada sobre si hubiera optado por un look similar estando en la pantalla chica.

