Dana Hermosilla rompe el silencio tras rumores de quiebre amoroso con Camila Recabarren

Camila Recabarren y Dana Hermosilla dieron a conocer su relación en abril de este año. A través de Instagram, la ex Miss Chile compartió la noticia. "Como me encanta el mar, como me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres… A la cuenta de tres… 1,2,3… Tortillera… Sí, pero inmensamente feliz", escribió en aquella ocasión.

Después de reconocer públicamente su relación, la modelo ha registrado varios momentos con la influencer en redes sociales. Sin embargo, hubo una historia de Instagram que generó dudas sobre un eventual quiebre amoroso entre la pareja.

"Gracias por todo lo que me enseñaste. Eres una hermosa persona. ¡A brillar!", señaló la conductora de Tu vida, tu historia. Inmediatamente, los seguidores de Recabarren se preguntaron si la relación había llegado a su fin. Además, la comunicadora escribió una sentida reflexión.

"A veces quisiera tener superpoderes y poder hacer mucho más y abarcar más, pero no me da, muchas veces así las cosas no salen del todo bien", fue parte del mensaje que posteó en la red.

Pero los rumores de separación no terminaron ahí. Pamela Díaz subió un video con la ex Miss Chile. La "Fiera" le preguntó por su vestimenta. "Porque estoy soltera y está de moda", le respondió la ex de Joaquín Méndez, haciendo alusión a una de las canciones del momento. "Vengo vestida así para que me des la pasada", agregó la influencer.

Luego de las especulaciones, Dana Hermosilla compartió una imagen de la Marcha del Orgullo en la que aparece con Camila Recabarren. La fotografía la acompañó con unas palabras. "Siempre bendecidas, nunca inbendecidas, hoy y mañana", escribió la bloguera.

