China Suárez desmiente problemas en su relación por supuesto mensaje de Benjamín Vicuña a Pampita

Nuevos detalles de la supuesta tensión entre Benjamín Vicuña y China Suárez, fueron los que revelaron en el programa Intrusos, de Argentina. En el espacio farandulero aseguraron que el conflicto se produjo debido a un mensaje que el chileno le habría enviado a su expareja Carolina 'Pampita' Ardohain, y que fue leído por la modelo.

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella (China Suárez) habría pescado una conversación con la ex mujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", contó la periodista Marcela Tauro.

Ante esta información, la actriz alzó la voz y desmintió los rumores aclarando que todo se encuentra bien entre ella y Benjamín Vicuña. China Suárez se manifestó a través de sus historias de Instagram, en las que explicó cómo se ha sentido con la polémica.

"Muchos me han preguntado cómo estoy y nada, no iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, y particularmente conmigo hace mucho tiempo. Como se fue agrandando, agrandando, agrandando, la verdad es que no tenía ganas de callarme y muchos de mis seguidores también me lo pidieron", partió diciendo.

"Antes, quizás, cuando era más chica era más de esconderme y de no decir nada porque no sabía como manejarme y la verdad es que ahora crecí, me siento más yo que nunca y digo '¿por qué no hablar?"", agregó, antes de entrar de lleno al asunto.

"Hubo una versión hace varios días de una periodista que dice que nosotros le alquilamos la casa a un actor en un barrio, entonces los vecinos escucharon gritos y le comentaron a ella. Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo y hace más de dos años que no vivo en esa casa, para que actualicen la información. Por ahí escucharon alguna discusión en esa casa y eran los nuevos inquilinos", continuó, para luego dirigirse a la periodista.

"Tienes un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos… Yo no soy así, y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie", siguió.

"No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento en el que me siento muy bien, más grande. Entonces nada, quería aclararles eso", cerró, comentando que está todo bien.

