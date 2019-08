La reflexión de Camila Recabarren que dejó a los fanáticos con dudas sobre su relación Dana Hermosilla

View this post on Instagram

En esta etapa de mi vida tan anhelada, tan esperada y sorpresiva quiero conectarme ✨ tengo mucho que trabajar en mi interior y en lo profesional. Por eso mis tiempos valen oro porque quiero aprovechar cada minuto para crecer, pero jamás descuidar mi prioridad ante todo que es Isabella y mi familia !!! Aveces quisiera tener superpoderes y poder hacer mucho más y abarcar más, pero no me da, muchas veces así las cosas no salen del todo bien. Quiero darlo todo al 100% en estos nuevos desafíos ✨ Ph 📸 @glennarcos