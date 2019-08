Revelan posible causa de tensión entre Benjamín Vicuña y China Suárez: Pampita estaría involucrada

Hace unos días, suena con fuerza el rumor de la crisis que estaría enfrentando Benjamín Vicuña y la China Suárez. Al parecer, los problemas en la relación habrían llegado a tal punto que incluso se habló de una separación.

Otra de las informaciones indica que el actor viajará prontamente a España para grabar una ficción, pero que no estará acompañado de la argentina ni su hija Magnolia, como ocurrió cuando filmó Vis a Vis.

Si bien la pareja desmintió los rumores, surgieron nuevos detalles que apuntarían al origen de la tensión entre los actores. Al parecer, en medio de todo este lío estaría involucrada la modelo argentina Carolina 'Pampita' Ardohain, expareja de Benjamín Vicuña, de quien se separó en 2016.

La periodista Marcela Tauro dio a conocer la información en el programa Intrusos, de Argentina, en donde incluso señaló que la pareja habría tenido una fuerte discusión debido a un mensaje que el chileno le habría enviado a esta última.

"La semana pasada cuando estaban los rumores de separación… Parece que no eran solo rumores. Ellos viven en el country San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola. Doy los datos para que vean que es gente que conoce. Me dicen que habrían tenido una fuerte discusión", dijo.

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella (China Suárez) habría pescado una conversación con la ex mujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", detalló.

