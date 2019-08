Angélica Rivera está furiosa por la boda de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz

La noticia sobre la supuesta boda del ex expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su novia, la modelo Tania Ruiz, trajo cola. Angélica Rivera, ex esposa del político, reaccionó de forma negativa y estaría molesta por este nuevo episodio.

Aunque ya Tania Ruiz desmintió que tenga planes de matrimonio con Peña Nieto, parece que Angélica Rivera se enteró de todo por sus hijas. Las adolescentes se mantendrían en contacto con los hijos de su ex padrastro y ellos le habrían adelantado la novedad.

Ofendida

La reacción de Angélica Rivera fue difundida por la revista TV Notas, donde aseguran que la actriz está molesta desde que Enrique Peña Nieto presentó a la modelo como su novia y todavía no había firmado el divorcio.

Ahora, de nuevo, Rivera se entera por terceros de este nuevo paso en la relación de ex marido. “Está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado", comentó un allegado a Peña Nieto y Tania Ruiz.

Tania en fuga

Mientras tanto, todavía se comenta el escape de Tania Ruiz cuando era abordada por los medios sobre la supuesta boda. La modelo asistió a la presentación de un producto de belleza, donde los periodistas aprovecharon para aclarar los rumores.

Allí negó de plano que sea verdad e incluso reconoció que se “ríe” cuando se entera de esas noticias. La modelo confirmó su relación con Enrique Peña Nieto hace varios meses a través de una historia en su Instagram. En ese momento, agradeció a Dios por tenerlo en su vida.

