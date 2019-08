Sergio Lagos desclasifica intensa riña que protagonizó en evento: "A mi mujer le llegó un combo"

La pelea protagonizada por dos conductores que se enfrentaron por un estacionamiento en la comuna de Maipú, fue tema de conversación este miércoles en el matinal Bienvenidos, de Canal 13. Los conductores y panelistas abordaron la situación y recordaron sus propios momentos de furia, contexto en el que Sergio Lagos sorprendió con una desconocida historia.

El animador de Sigamos de Largo contó que estuvo involucrado en una riña que ocurrió durante un evento musical en el que se presentó su esposa Nicole. Sin embargo, el conflicto llegó a tal nivel, que incluso su pareja recibió un golpe por intentar separarlos.

"Oye, súper importante: las mujeres siempre son las que se llevan la peor parte, porque muchas veces no son violentas, pero las mujeres al final terminan recibiendo un charchazo. Y aquí yo no quiero dármelas de santa paloma. Yo alguna vez fui y agredí a un tipo, básicamente porque me tenía bien quemado", partió diciendo Sergio Lagos.

De acuerdo con su relato, todo partió cuando fue a un local en Manuel Montt. "Voy un rato a pasarla bien. Y llega, amigo que lo conocía hace años, y me empieza a pelar el cable. Esa gente que te muerde la oreja, que te habla y te habla. Y yo así como (expresión de cansado)… Finalmente me fui", contextualizó.

"Su tema era el rock y la televisión, que no se podía, que no sé qué. Entonces le dije: ‘¿me estai jodiendo de verdad?’. Bueno, corta, me fui, me fui del lugar, desaparecí. Tres o cuatro días después, estoy en Providencia con Los Leones en mi auto y aparece el auto de este personaje. Y me empieza a gritar lo mismo de nuevo, ¡2:30 de la tarde!", añadió.

Según contó, el sujeto insistió en su opinión. "‘Que el rock y la televisión, que el rock y la televisión. Esas cosas son agua y aceite, no lo vas a lograr nunca, no sé qué’, en el semáforo. Bueno, corta, verde y me voy. Después era el lanzamiento de un grupo de un amigo. Noche. Mi mujer cantaba en este lanzamiento y estamos ahí, en la cuarta o quinta canción y veo que viene este tipo", continuó.

"Cuando lo veo venir yo dije ‘no, tercera vez no me lo banco’ y me lanzo (gestos de golpes) a evitar la lata. Técnicamente, era evitar la lata. Bueno, corta: al piso, la gente ‘¡la pelea! ¡la pelea!’ y mi mujer ‘¡Sergio!, ¡¿qué te pasa?!’. Y de repente, en esa, combos van y combos vienen. A mi mujer le llega uno, un combo. En el piso, y mi mujer, por sacarme. Por eso comento que son muchas veces las mujeres las que se llevan la peor parte. Por sacarme de esta cosa, le llega el charchazo. Todo mal. Partimos a la clínica, porque le dio a la nariz", finalizó Sergio Lagos ante la sorpresa de sus compañeros.

