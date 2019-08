Rocío Toscano hace un potente llamado en relación a la escasez del agua: "Despertemos antes de que sea tarde"

View this post on Instagram

Lagrimas de una profunda pena y desesperacion me brotan al saber que Alto Maipo está destruyendo nuestro entorno y contaminando nuestra agua. Esto va más allá de políticas y empresas, esto es un tema de DERECHOS básicos para la vida humana. Despertemos antes de que sea tarde y no tengamos agua para tomar en Santiago. Cuidemos y protejamos lo único real y tangible en la vida, la tierra, los árboles, los ríos, los lagos, las montañas, a nosotros mismos y a nuestros hermanitos animales. Amor amor amor y mucha valentía les deseo a todos para seguir con esta lucha! 🌿💧🏔✊🏽. . Ph: @fotografiapatriciacardenas Art, makeup : @katap_oficial Vest: @ONIRICA_ARTEVESTUARIO . #noaltomaipo @noalaltomaipo #salvemoselrio #estaentusmanos ❤🙏🌊 Gracias por la iniciativa e invitación a participar de este movimiento desde el amor @katap_oficial . #nature #savethedate #savethenature #nowornever #naturaleza #amor #cajondelmaipo #rioslibres #rioslimpios #santiago #chile