Josefina Montané preocupa tras revelar complicado estado de salud

Un complejo momento es el que enfrenta Josefina Montané, que por estos días se encuentra con una agenda muy copada. La actriz forma parte de la nueva teleserie Amor a la Catalán y también conduce un programa de k-pop para Canal 13C.

Estas actividades, sumada a otros aspectos, tuvieron consecuencias en su salud. Así lo reveló en Instagram, en donde hizo una reflexión en torno a los efectos de exigirse demasiado.

Según indicó, las presiones tanto laborales como internas la dejaron en cama debido a un vértigo, que es definido como una sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo por el sitio MedicinePlus.

"Día para mí. A veces siento mucha presión, ya sea por el trabajo o por mi cabeza que me impide descansar. Tuve que llegar al extremo de que mi cuerpo me tirara a la cama por un vértigo muuuuuy fuerte. Ha pasado más de un mes. El mareo es leve, pero sigue", dijo.

"Para sacar en limpio: no dejarme de lado, no sobre exigirme. Nada es tan grave como mi cabeza lo cree… Lo más grave es no cuidarme. AMARME. Lo comparto con ustedes porque es una realidad que veo en muchas personas", cerró.

Te recomendamos: