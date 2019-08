Por esta razón Cynthia Rodríguez nunca imaginó ser novia de Carlos Rivera

View this post on Instagram

Amo verte tan feliz, pleno y con el éxito que mereces y por el que tanto has trabajado. Tienes el corazón más bonito y mereces estar así siempre, sonriendo y llenándonos de luz a todos los que estamos cerca de ti. ✨ ¡Feliz cumpleaños @_carlosrivera ! Gracias por tanto amor y por hacerme sonreír cada día. Diosito te bendice y te cuida siempre. Eres tan hermoso y también eres perfecto para mi. ❤️