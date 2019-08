Sabrina Sosa comparte potente mensaje tras sufrir violento asalto

El pasado viernes, la modelo argentina Sabrina Sosa sufrió un violento robo en los estacionamientos subterráneos del Mall Plaza Norte en Huechuraba. La trasandina fue abordada por tres delincuentes que la obligaron a descender de su camioneta, y huyeron con el vehículo en cuyo interior se encontraba su hijo de 3 años.

Minutos más tarde, los antisociales regresaron al lugar para que la modelo sacara al menor del vehículo y se dieron nuevamente a la fuga. "Yo le decía está mi bebé, no te lo puedes llevar y él intentando que me bajara. Forcejeamos mucho, trataba de resistir y gritaba ‘ayuda, está mi bebé’, y bueno, me bajo del auto y trataba de resistir. Me daba lo mismo el auto, estaba mi hijo arriba", contó a Radio BioBío.

"De un segundo a otro mi auto aparece a toda velocidad, se me para al lado, y baja el vidrio. ‘Sácalo, sácalo’, me dijo", expresó Sosa. Pude sacar a mi hijo y se fue con el auto. Cuando iba a salir, reventó la barrera (de los estacionamientos) con la velocidad que iba", agregó.

"Imposible no tener pena "

A días del robo, Sabrina Sosa se refirió al hecho compartiendo un sentido mensaje. En él agradeció las palabras de apoyo y reconoció que la situación sigue siendo difícil. También advirtió que luchará para que se haga justicia con los responsables.

"Gracias por tantos mensajes entregándonos fuerza, dándonos su apoyo y cariño. Ha sido difícil y lo sigue siendo. Imposible no tener pena, impotencia y rabia por todo lo vivido este viernes en el @mallplazacl, a donde claramente aprendí a raíz de esto, que no debo volver por la pésima seguridad que tienen. Así como luché hasta el final para defender a mi hijo, también lucharé para que se haga justicia y cada uno pague por el daño que nos ocasionaron", escribió.



