El peinado de la chef Betty de Masterchef se convierte en blanco de memes y burlas

Masterchef la revancha se ha caracterizado por traer a la contienda a los concursantes de ediciones pasadas para que tengan una nueva oportunidad.

Los jueces han logrado obtener relevancia dentro del programa no sólo por sus conocimientos en la cocina, también por sus fuertes y polémicas personalidades. La chef Betty, quien temporada tras temporada es blanco de críticas por el vestuario que le eligen y los looks con los que sorprende cada fin semana, no se salvó en la emisión pasada.

Su maquillaje es el punto que más críticas recibe.

A diferencia de sus compañeros, ella siempre sale con un estilo extravagante y peinados muy futuristas.

Ya en buena onda, ¿Quién viste a la Chef Betty??? pic.twitter.com/4OVocO3wTF — Jessy la vaquerita (@Jessica_Smith68) August 19, 2019

Este domingo su peinado en verdad causó revuelo.

¿Soy yo o la Chef Betty trae el emoji de la popó en la cabeza?#MasterChefLaRevancha #LosMasterChefs #MasterChefMx pic.twitter.com/pWPKSEz294 — Hey Markin! (@HeyMarkin) August 19, 2019

La chef Betty comparada con una drag queen.

Los memes y comparaciones no se hicieron esperar.

Siento que en cualquier momento la chef Betty se avienta la rola “No hablare de mi amor” para ambientar en lo que cocinan #MasterChefLaRevancha pic.twitter.com/1N9irfbqgU — m (@berzskyx) August 19, 2019

La pregunta obligada es ¿por qué la visten así?

Aunque las críticas no se hicieron esperar, ella señaló que estaba muy feliz con el diseño de su vestido, maquillaje y peinado.

