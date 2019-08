En Internet no perdonan nada, eso es tan claro como que el cielo es azul y el agua moja. Y más para recordar osos pasados. "¿Y la people bien?" Así fue el oso de un periodista colombiano hablando inglés

Eso fue lo que pasó cuando varios internautas hicieron viral un video en el que un periodista de un medio reconocido trata de hablar inglés.

Este trataba de entrevistar a las porristas del equipo de baloncesto, Orlando Magic, de la NBA, en un evento. "¿Y la people bien?" Así fue el oso de un periodista colombiano hablando inglés

El mejor video de la historia. pic.twitter.com/TkAoWwl85M — Belarmina Rentería (@EsBelarmina) August 18, 2019

El video tuvo lugar hace varios meses, pero muchos lo recordaron por el "peculiar dialecto" del enttrevistador.

Pues es que dice: "Hello, What Your name? Y la people, ¿bien? Y … dance, dance music…

AND THE MUSIC.

Muchos, con el nivel de inglés de Benedict Cumberbatch en una película de época británica, comenzaron a criticar: "Qué momento tan oso", "Con productores así que lo dejaron seguir", "Se me cayó la cara hasta a mí",

El periodista no pudo dialogar con las jóvenes, ya que no le entendieron. Este video ya es un clásico (como el de Cartagening Hilton) de cuán dificultoso es para otras personas aprender otro idioma y así deben improvisar.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO