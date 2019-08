El DJ Santiago Iregui, ex de Mary Méndez, le propuso matrimonio a su novia Mandy. Ex de Mary Méndez se va a casar pero por hay un detalle que muestra que no la ha olvidado

Todo normal, a excepción de que él no ha borrado las fotos con la presentadora. Ex de Mary Méndez se va a casar pero por hay un detalle que muestra que no la ha olvidado

De hecho, la relación entre ambos se veía bien. Como pareja de esposos parecían felices. Claro, hasta que los cachos acabaron con todo.

Años después, el DJ ya tiene un nuevo amor, una prometida, pero jamás eliminó las fotos con ella.

Tiene fotos de sus viajes, momentos en pareja, cenando y otras para el recuerdo.

Para muchos es normal borrar todo tipo de evidencia con la persona. Esto manifiesta que la relación se ha olvidado.

Pero para este jamás lo fue. ¿Qué pasa ahí? Solo él lo sabrá.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO