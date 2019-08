Hay una foto de Carolina Cruz en la ducha y que su esposo, el actor Lincoln Palomeque, puso en su Instagram. Lleva más de 100 mil likes y comentarios. Así respondió Lincoln Palomeque por mostrar desnuda a Carolina Cruz

Pero no falta… (sí, nunca falta) el internauta que critica por criticar o pone el comentario desobligante. En este caso, fue el de un hombre rándom que cuestionó al artista por la foto.

“(A) Estos manes de la farándula les gusta que les morboseen la mujer”, escribió el usuariol Lincoln arremetió, dejándolo en knock out:

“Estos manes x, inseguros, posesivos y celosos”; le contestó.

Sorry not sorry, pero en este país muchos se mueren más de envidia que de cáncer. Y pues Lincoln y Carolina siguen en lo suyo.

