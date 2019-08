Raquel Argandoña cuenta la verdad sobre quiebre en relación con hombre 17 años menor

En junio pasado, Raquel Argandoña informó que su relación con un hombre 17 años menor había terminado. La opinóloga se refirió al tema en su programa Sin Límite, de Radio Agricultura, en donde señaló que todo se debió a una broma que a este le desagradó.

Desde entonces, poco y nada se sabía al respecto, pero recientemente la mamá de Kel Calderón rompió el silencio y reveló la razón de su quiebre amoroso. Los detalles sobre el tema los entregó en el mismo espacio radial, en el que participa junto a su amiga Paty Maldonado.

Según indicó, su romance terminó porque el galán todavía tenía temas pendientes con su anterior matrimonio. "Funcionábamos súper bien. Él estaba en un proceso de separación, con dos hijos, de 7 y 8 años. Pero cuál era el problema… Él estaba decidido, en un principio, a separarse. Pero le viene al hombre un sentimiento de culpa, de poder recuperar su matrimonio", agregó, ante la presencia de Paty Maldonado, que realizó su propio análisis del tema.

"Esa persona nunca dejó de pensar en la vuelta. Y lo que buscó por fuera es entretenerse, porque el hombre actúa de forma distinta", comentó la cantante. Raquel Argandoña, por su parte, aclaró que mientras esta persona no solucione el tema, ella no responderá sus llamadas ni tampoco continuará con la relación.

"Le dije no, cuando tengas tu tema solucionado. Yo no soy ni asistente social ni psicóloga de nadie mi amor, y menos a estas alturas. Todos los problemas con tus hijos y con tu ex mujer, soluciónalos tú. Ni siquiera me los vengas a contar a mí, porque de verdad no me interesa", sostuvo.

También dijo que su intención nunca fue la de rehacer su vida, ya que solo quería una relación puertas afuera. Finalmente, remarcó que las cosas ya terminaron y que actualmente está soltera.

