Benjamín Vicuña se emociona al recibir inesperado regalo de una amiga de su hija Blanca

Blanca, hija de Benjamín Vicuña y Pampita, falleció en septiembre del 2012 cuando tenía seis años. La pequeña murió producto de una falla multisistémica derivada de una neumonía hemorrágica.

El actor se refirió a su pérdida en el programa argentino Basta, de Metro 95.1, según publicó La Nación. En la instancia, habló con Matías Martin y le comentó que hace poco recibió una sorpresa que se relaciona con su fallecida hija. Una amiga de Blanca se contactó con él, a través de Instagram, para decirle que tenía registros inéditos de ella.

"Algo que duele mucho es que las fotos de Blanquita se acaban, son siempre las mismas, y hace poco me llegó un regalo maravilloso que valoro mucho", comenzó diciendo el intérprete. "Ayer me escribió una chica, Lucía, de Santa Fe y me dice: 'vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail así te las paso'', relató el protagonista de la serie Berko: El arte de callar.

Además, dijo que no sabía cómo agradecerle este "tesoro". En la entrevista, también abordó cómo han sobrellevado la muerte de Blanquita sus otros hijos. Bautista, hijo de Vicuña y Ardohain tiene 11 años. "Es a quien más le impactó esto, porque estaba todos los días, todo el tiempo con ella. Creo que Bauti vino a nuestras vidas para enseñarnos a todos cómo superar esto. La naturaleza es tan sabia, y mi hijo lo hizo con tanto amor y tan lúcido que es sorprendente", revela Benja.

Además de Blanquita, el actor chileno tuvo tres hijos más con Pampita. Ahora está en una relación con "China" Suárez, con quien tuvo a su hija menor.

"Magnolia es exquisita, y me parece que siempre es diferente ser padre, es mi quinta experiencia, pero sigue siendo como la primera vez. Me sorprende con los grandes pasos de cada día. No me termino de acostumbrar al milagro de la vida. Le doy un lugar muy grande a la paternidad en mi vida. No sé si tiene que ver con mi experiencia con Blanca, pero es así", concluye.

