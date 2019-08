Para nadie es un secreto que el día de la boda, la novia es la protagonista del evento. Con profundo escote, dama de honor opacó a novia en su boda

Si bien el día de matrimonio tanto los novios como las damas de honor son indispensables. Pero, la persona que se roba las miradas es la mujer que lleva el ramo de rosas y un vestido blanco.

Pero, aunque no es común en algunas ocasiones son detalles los que se roban la atención de los invitados y los novios pasan a un segundo plano.

Este fue el caso de una pareja en Estados Unidos, en donde una de las damas de honor se robó toda la atención con su vestido.

Tradicionalmente la novia es la que decide cual va a ser el vestido de sus damas de honor, con el fin de unificar su corte y no opacar su imagen. A pesar de que para algunas personas este hecho no es trascendental, luego de esta historia sin duda va a tomar más relevancia el detalle.

En redes sociales se ha hecho viral una foto de una boda que tiene el nombre: "cuando te robas la atención". Pese a que los novios aparecen en la mitad, como suele ocurrir, fue una de sus damas la que se robó la atención; pues llevaba puesto un vestido de color azul rey, corto y con un escote muy profundo.

Ella posa junto a la novia, quien tiene un vestido blanco de tiras y largo. Lo que más llamó la atención fue el pecho de la mujer, ya que quedó expuesta en la instantánea. Y no solo eso, muchos internautas compararon a la mujer con la novia que al parecer no tenía los mismos atributos. Los comentarios no se hicieron esperar.

“A primera vista ni me di cuenta de que era una boda”, “esa mujer quería ser el centro de atención”, fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, hubo quienes solo se percataron de la felicidad de los novios y omitieron ese detalle. Aunque esto no impidió que la imagen cada vez cogiera más fuerza en redes sociales.

Pero esta no es la primera vez que sucede algo así, de hecho, a famosas les ha sucedido que se han robado el show siendo las damas de honor. Fue el caso de Eva Longoria, quien llamó la atención por correr descalza con su vestido de dama de honor, además por su belleza que superaba a la de la novia.

