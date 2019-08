Carla Zunino recordó el momento en que perdió a su bebé: "Nunca había sentido tanto pánico"

Esta mañana en Muy buenos días, el panel estaba hablando sobre el embarazo de Chiqui Aguayo y la pérdida que sufrió el año pasado. En ese momento, Carla Zunino reveló una dura experiencia. La conductora de 24 Horas perdió a su bebé y se sometió a un aborto.

"Yo también tuve una pérdida, igual que la Chiqui, pero mucho menor en el sentido de que mi embarazo estaba mucho menos avanzado", dijo la comunicadora.

"Fui a una ecografía con toda la ilusión. Tenía como tres meses, y el doctor me dice 'esta guagua no está creciendo lo que tiene que crecer, y el corazón está latiendo a un ritmo menor'. Y en ese momento sentí pánico. Yo pocas veces he sentido terror en la vida", se sinceró Zunino.

En ese momento, se cuestionó una serie de cosas. "¿Qué pasa si esta guagua se afirma?¿Qué pasa si empieza a crecer en mí una guagüita que después me digan que es inviable, que no va a poder crecer? ¿Cómo le voy a explicar a Facu? ¿Qué decisión voy a tomar?", se preguntó.

El doctor le dijo que iba a tener que esperar una semana más para ver cómo evolucionaba el embarazo, "si sigue latiendo, si se afirma o definitivamente se muere", relata la periodista. "La peor semana de mi vida. A diferencia de la Chiqui, venía a trabajar todos los días pensando en qué estará pasando. En ese nivel de desarrollo del embarazo no sientes nada todavía. Era una eterna espera", señaló.

La semana siguiente, se realiza la ecografía. "El doctor me dice: 'dejó de latir'. Y fue pánico". Le preguntó al médico cuáles eran las alternativas. "Tengo adentro mío una guagüita que se murió. ¿Qué hago?", le dijo la conductora de noticias al profesional de la salud.

El doctor le mencionó que tenía tres opciones. Podía tomar unas pastillas y abortar en la casa, esperar a que sea una expulsión natural o hacerse un legrado, que es el nombre médico del aborto. "Yo estaba en shock. (…) No sabía cómo vivir ese proceso", dijo la comunicadora.

Carla Zunino escogió la expulsión natural. En la espera, seguía yendo a trabajar porque no quería "pensar". Pasaron cinco semanas y su prima la llevó a su doctor para que se hiciera un aborto. "La peor noche de mi vida", aseguró.

"Yo creo que nunca había sentido tanto pánico. Y pánico en los dos escenarios, porque perder a una guagua es fuerte, pero que esa guagua se hubiera afirmado, para mí era un mundo. Debe ser lo más doloroso que me ha tocado", relató en el matinal de TVN.

En ese momento, agradeció que estuviera Facu, su hijo mayor. A diferencia de Chiqui Aguayo, Carla ya había sido madre. "Yo siento que lo tuyo es más doloroso todavía. Era una guagua que estaba mucho más avanzada, que le escuchaste el corazón mil veces, que te ilusionaste mucho más, que le alcanzaste a comprar cosas. Yo no. Pero el fenómeno que esté pasando dentro de tu cuerpo algo que tu esperas con tanta ilusión de una manera adversa, es súper fuerte", se dirigió a la comediante.

Después de este complejo episodio de su vida, le tomó mayor importancia a la despenalización del aborto en tres causales. "Creo que en Chile falta harto apoyo además. Encuentras poca información, se habla poco de las pérdidas y cuando lo vives te hace sentido, por ejemplo, el tema del aborto en tres causales. Yo decía '¿cuándo se habla de lo práctico?', porque hay un tema emotivo. Pero necesito que alguien me ayude a sacar esta guagua de adentro mío", expresó.

