Angelique Boyer no se arrepiente de su relación con José Alberto ‘El Güero’ Castro

Para Angelique Boyer solo existe el presente. El suyo está al lado de su galán, Sebastián Rulli, con quien mantiene una relación desde 2010. Pero admite no arrepentirse de nada, ni siquiera lo momentos duros que vivió cuando estuvo junto al productor José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Durante una entrevista confesó que “todo lo vivido hace que sea la mujer que hoy en día soy y te puedo decir que también he trabajado mucho emocionalmente, he madurado y he dejado el pasado atrás”. A la periodista Aurora Valle, le aseguró: “Realmente lo único que tengo es el presente, ni siquiera el futuro, así que no me arrepiento de nada”.

La batalla de Angelique Boyer

En el programa Confesiones, la protagonista de Amar a Muerte confesó que debió luchar por su relación con ‘El Güero’ Castro, quien es 25 años mayor que ella y divorciado. “Primero me tuve que salir de mi casa. Definitivamente no (lo aceptaban), batallé muchísimo con eso. Fue una etapa súper ruda de mi vida”, reveló la actriz de 31 años.

“La verdad -agregó- es que a ningún hijo le gusta salirse de casa peleado, pero José Alberto no era la única razón, hubo muchos más motivos”. Angelique Boyer y José Alberto Castro comenzaron su relación mientras se grababa la telenovela Teresa, que ella protagonizaba y él producía en 2010.

Sebastián Rulli: su nuevo amor

Al ser consultada si conocer a Sebastián Rulli fue el motivo de la separación con ‘El Güero’ Castro, la actriz negó por completo esta versión. De hecho, considera que como el productor es parte de su pasado, entonces prefiere no hablar sobre él.

“No me gustaría ni siquiera hablar delante de una cámara de una persona de quien no hablo en mi vida, entonces no voy a hablar del tema de José Alberto porque no me interesa”, comentó Boyer a la periodista.

Tras la entrevista, la actriz publicó una foto junto a su actual pareja, donde se ven ambos muy enamorados. “En mi lugar preferido, tu abrazo @sebastianrulli donde más feliz plena y segura me siento”, escribió.

