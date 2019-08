Difunden imagen de Natalie Portman como Thor y fanáticos de Marvel enloquecen

Los fanáticos de Marvel quedaron impactados cuando anunciaron que la próxima persona que encarnaría el papel de Thor sería una mujer y la emoción fue mayor cuando, durante el Comic Con de San Diego, informaron que la encargada de darle vida a este personaje será Natalie Portman.

“Thor: Love and Thunder”, la cual será la cuarta cinta basada en el superhéroe hijo de Odín.

Natalie Portman continuará interpretando a Jane Foster, sin embargo, el personaje atravesará un drástico y difícil cambió cuando su turno de portar el martillo Mjolnir llegue.

Took a little longer to do a #thorloveandthunder piece but here is the first of many. chose the color tone of the logo for the poster and reason I used #NataliePortman from V is to look similar to the comic 🙂 shout outs to @TheKingsletter help on the helmet ❤️ @TaikaWaititi pic.twitter.com/Vtt8802cKd

