La categórica respuesta de Marcelo Díaz a usuario que le preguntó por su quiebre con Millaray Viera

Luego que Millaray Viera confirmara su separación de Marcelo Díaz, el diputado compartió una extensa reflexión en redes sociales. En ella, aclaró que se referiría al tema debido a lo pública que se había convertido su situación familiar y que continuaría guardando para sí, las razones por las que se apartaron.

Al final del texto, agregó un breve mensaje dirigido a su expareja, a quien agradeció por ayudarlo a ser mejor persona y a comprender el sentido de la vida y el amor genuino. "Más allá de todo, somos familia. Te quiero mucho @millarayviera", cerró.

Marcelo Díaz se sincera sobre su quiebre con Millaray Viera: "Te quiero mucho" El diputado compartió una extensa reflexión a través de redes sociales

Si bien la publicación provocó distintas reacciones, hubo un usuario que lo cuestionó por sus dichos durante el programa Podemos Hablar, de Chilevisión, en donde se refirió al quiebre que tuvo con la hija de Gervasio. "He puesto fin a la relación que he tenido los últimos siete años y lo digo porque me parece que otra cosa habría sido incoherente, pero no es algo en lo que quiera profundizar", dijo tras ser consultado por el tema.

"Milla (Viera) es una mujer maravillosa, es la madre de mis hijas, porque para mí su hija también es mi hija. Tengo un cariño profundo por ella, nos tenemos respeto mutuo. Todas las parejas tienen problemas y a veces lo enfrentan de una manera, otras veces de otra", agregó.

Producto de estas palabras, el sujeto lo increpó a través de Instagram. "Dejaste claro anoche en el programa que fuiste tú quien terminó la relación", dijo el hombre. Sin embargo, Marcelo Díaz le respondió mediante la misma plataforma y aclaró que contestó la pregunta de manera textual.

"Lo que quise decir es que, en mi caso, había terminado una relación de 7 años", dijo. "No creo que lo relevante sea quién terminó, pero puede haberse entendido así", explicó.

