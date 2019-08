"Pasapalabra": Gonzalo Egas lució un particular bigote y las redes sociales estallaron en memes

Ayer se emitió un nuevo capítulo de Pasapalabra. En esta ocasión, Nicolás Gavilán fue el capitán del equipo naranja. El oriundo de Hualpén estuvo acompañado de Verónica Calabi y Pablo Mackenna. Su contrincante fue el profesor de música Fernando Letelier, quien jugó junto a Tita Ureta y Gonzalo Egas.

Gavilán disputó nuevamente el rosco, alcanzando su capítulo número 47. Si bien estuvo muy cerca de completar la prueba final, el joven de 22 años no logró llevarse el millonario premio de 384 millones. Mientras Letelier tuvo 19 buenas, el estudiante de pedagogía en música logró 22 aciertos. En el capítulo anterior, el querido participante respondió correctamente 24 palabras de 25.

Como todas las noches, los seguidores de Pasapalabra apoyaron a Nico Gavilán para que se ganara el roso. No obstante, hubo otra situación que fue altamente comentada en redes sociales. A los televidentes les llamó la atención el frondoso bigote que lució Gonzalo Egas, uno de los famosos invitados. Su look no fue indiferente y generó una serie de reacciones y memes en Twitter.

Además, hace unas semanas, habló sobre su nuevo estilo en Instagram. "No queda nada para lograr el bigote que quiero. Ha costado mucho pero creo que de aquí a fines de agosto estará perfecto", sostuvo.

Revisa los comentarios que dejó en la red social el mostacho que lució el ex chico reality:

Oye qué onda el bigotito de Gonzalo Egas? #PasapalabraCHV — Camila Echeverría (@camiecheverria) August 8, 2019

El bigote de egas le da poderes intelectuales #PasapalabraCHV — NiñoRobot (@VitocoBing) August 8, 2019

#PasapalabraCHV No entiendo si Gonzalo Egas con ese bigote esta en Pasapalabra o en Adivina Quien pic.twitter.com/DXZwWiEPzm — Puercoespín de la Sabiduría (@ingle1000) August 8, 2019

De que se las da Egas con ese bigote 🙄 #PasapalabraCHV — MONICA (@chunchita1) August 8, 2019

Buenos bigotes saco Egas #PasapalabraCHV — Doris Fuenzalida (@geminiana57) August 8, 2019

