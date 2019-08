Doctora Cordero responde a Luli: "Ella no ha terminado su enseñanza media"

Durante su participación en el programa No Culpes a la Noche, la modelo y conductora de Siempre Fuerte Nicole 'Luli' Moreno lanzó una polémica opinión sobre María Luisa Cordero, también conocida como la doctora Cordero. "No tiene ética y es poco profesional", dijo, aludiendo a las opiniones de la psiquiatra sobre el complejo episodio que vivió junto a su hijo a comienzos de este año.

"La ética para mí es muy importante y siento que ella como profesional, por lo que se desempeña, por lo que estudió y por lo que supuestamente ejerció no tiene ética . No tengo nada más que decir respecto a una persona que no cumple con lo que corresponde y que supuestamente hizo el juramento y no lo cumplió", agregó.

"Me carga la gente que trata mal a otra. No va conmigo, no va dentro de mis valores. Para mí el respeto ante todo. Y esa señora a mí en ese momento también me lo faltó. Entonces, para mí es falta de respeto, no tiene ética y no es profesional", enfatizó la ex reina de Viña.

La psiquiatra se refirió a estas palabras en el programa Mentiras Verdaderas, en donde le respondió a Luli durante una conversación con el animador Eduardo Fuentes. "¿Cómo se llama el programa? ¿No Culpes Al Trago, así se llama?", bromeó antes de lanzar su réplica.

"En el programa se comentó abiertamente que ella habría estado hospitalizada en el Servicio de Psiquiatría de arriba, de la Católica, del hospital que hay arriba en el barrio alto. Entonces, yo dije ‘se trataría aparentemente de un trastorno bipolar del ánimo’. Y por lo demás era público y notorio que la señorita Moreno estaba aquejada de un cuadro psiquiátrico", partió diciendo.

Luego señaló que si Luli hubiera sido paciente suya, ella no traería una 'primicia'. Además, dijo sentirse contenta de que la modelo haya ampliado su manejo lingüístico, "porque la palabra ‘ética’ supongo que entenderá lo que es".

"Y que poner en duda mi formación académica… Le quiero repetir que yo hice seis humanidades, ella no ha terminado su enseñanza media, entiendo. Seis preparatorias, siete años y medio de medicina, cinco años de becas y tengo múltiples pasantías de postítulos y posgrados. Y trabajé 25 años en el hospital psiquiátrico", agregó.

"Que ella ponga en duda mi formación a mí no me toca. La lista de mis enemigos la escribo yo y esta señorita no es mi enemiga. Yo sí le caigo mal a ella. Yo creo que le caigo mal porque una vez, en el Bienvenidos, se me acercó en el pasillo y me dijo ‘hola, galla’, ‘¿cómo estai’ galla?’. Le dije, ‘mira, en primera lugar no me tutees porque nosotras no nos conocemos, yo soy una persona mayor. Entonces, tú me vas a decir o doctora Cordero o señora María Luisa, porque yo nunca he salido a carretear contigo’. Entonces, yo creo que desde ahí me tiene monos", cerró.

