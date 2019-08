Panelistas del "Mucho Gusto" alzan la voz tras impasse entre Raquel Argandoña y José Antonio Neme

El pasado lunes, Raquel Argandoña visitó el estudio del Mucho Gusto para hablar de su amistad de más de 40 años con Paty Maldonado. En este contexto, recordó el complejo momento que vivió en el año 2003, cuando perdió la tuición de sus hijos Kel y Nano Calderón, y que superó gracias al apoyo de la cantante. Sin embargo, mientras tocaba el tema protagonizó un impasse con el periodista José Antonio Neme.

Todo ocurrió cuando el comunicador opinó sobre el tema, provocando la molestia de la ex alcaldesa de Pelarco. "Con tu hija Kel tienen una relación excelente, entretenida. Unos las ve en las redes sociales súper cómplices. Tiene que haber habido un proceso de construcción para llegar a eso. No es fácil. Y probablemente desde la Kel también", dijo.

"Tienen una relación que traspasa las redes sociales. Cuando uno las ve en YouTube, las ve en Instagram, ve una mamá chora, juvenil, súper como amigas. Y, probablemente, ahí hay un proceso de la mamá que logra reencontrarse con su hija en un momento de la vida y construir un universo común que probablemente antes fue difícil porque la adolescencia…", añadió.

"Sí, pero yo no vengo a hablar de la relación con mis hijos. Vengo a hablar de la amistad con la Paty", respondió Raquel Argandoña con total seriedad, siendo interrumpida por Paty Maldonado quien cambió el tema drásticamente. "Nosotros hemos tenidos momentos heavy pero hemos tenido momentos maravillosos", expresó.

Luego del impasse, los panelistas del Mucho Gusto fueron entrevistados por un equipo de Intrusos. Karla Constant se refirió al tema brevemente. "Como ella es. Dijo ‘no’ y ya está… Mira, cuando uno es frontal, es mucho mejor", dijo.

Por su parte, Diana Bolocco aludió al carácter de Raquel Argandoña. "Mira, la Raquel es una mujer súper directa. Pero no es malo ser directo. Hay que preguntarle a José Antonio Neme cómo se sintió. Fue una pregunta bienintencionada, pero ella ha sido clara en que no quiere hablar de sus hijos. Me pasó una vez a mí en un programa. Ella es como es. Uno la aprende a querer como es", señaló.

Lucho Jara, en tanto, teorizó al respecto. "Me imagino yo que habrá llegado a un acuerdo con el programa para no meterse a ciertos temas y, a lo mejor, José Antonio Neme no lo sabía…", fueron sus palabras.

