Chris Evans defiende a las víctimas de Texas, y contesta así al presidente Donald Trump

Chris Evans ha probado ser todo un héroe en la vida real. No solamente se maneja con total modestia, humildad y cortesía ante otros. También lucha por las causas justas.

Su personaje del Capitán América es completamente compatible con su personalidad, y esa es una de las razones por la que lo amamos tanto. El famoso está siempre está inmiscuido en marchas o movimientos a través de redes sociales para hacer frente a todo aquello que atente contra los Derechos Humanos.

Just a reminder.

He laughed. Then he made a joke. Then he mugged for the camera as the crowd applauded.

Then he just kept right on talking. https://t.co/21DBmmPew0

— Chris Evans (@ChrisEvans) August 4, 2019