Madres lactantes de Atlántico, Bolívar y Meta participaron en la Semana de la Lactancia Materna

AMAmantar✨… . . Darle teta a Nenina me confirmó que amar duele y mucho… sin embargo, el privilegio de tener el apoyo de mi esposo, familia, consejeras de lactancia y AMIGAS (incluyéndolas a ustedes mi familia digital), quienes llevaban un pasito más adelante, fue de increíble ayuda… me dieron herramientas determinantes para convertirme en la fuente de alimento exclusiva de mi nenina, literal una vaquita lechera 🐮. . . TODA mamá está diseñada para dar teta a su bebé, es cierto. Pero, no a todas se les hace fácil y romántico el proceso como muchos creen que es, duele, arde, sangra, y aquí en la distancia las acompaño 🧡… por eso me uno a la #LACTATÓN convencida de que necesitamos sensibilizar a más mamitas a qué NO existe mejor y más completo alimento para nuestros hijos, que nuestra propia leche 🤱🏻. . . Sube tu foto! Vamos a llenar hoy el Ig con éste difícil pero agradecido gesto de amor: DAR TETA. . . #UnaMamaCool #Lactaton #DarTeta #teta #amamantar #amor #MommyHood #Mommyblogger #momsblogger #mamabloguera #mamibloguera #mamabloger #eldiariodeunamamá #mamaconamor #semanadelalactancia #semanadelañactanciamaterna #lactanciamaterna