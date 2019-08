Cinco datos insólitos sobre Chavela Vargas que te harán admirarla aún más

View this post on Instagram

. #چابلا_بارگاس #chavelavargas (زادهٔ ۱۷ آوریل ۱۹۱۹ – درگذشته ۵ اوت ۲۰۱۲) خوانندهٔ کاستاریکایی با اصالت مکزیکی. او بیشتر به‌عنوان یک خوانندهٔ سبک رانچرا شهرت دارد اما به‌خاطر آثاری که در دیگر ژانرهای موسیقی لاتین اجرا کرده‌است نیز شناخته شده‌است. #پدرو_آلمودوار کارگردان اسپانیایی اجراهای فراموش‌نشدنی چاولا را ستوده و از او با لقب «صدای خشن مهربانی» یاد کرده‌است و در صحنه‌هایی از فیلمThe Flower of My Secret بازی کرده است. از صدای #بارگاس که از دوستان نزدیک و به روایتی معشوقه #فریدا_کالو بوده در فیلم #فریدا و با اجرای دو ترانه #زن_گریان و #کبوتر_سیاه استفاده شده است. #chavela_vargas #lallorona #fridacalo