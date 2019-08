La actriz que interpretó a Betty confesó durante entrevista algunos amores y desamores que ha tenido luego de la retransmisión de la producción. La triste realidad de los actores de 'Betty, la fea'.

Ana María Orozco alcanzó la fama gracias a su papel de protagónico en 'Betty, la fea'. La novela es actualmente la producción colombiana más famosa del mundo, sin embargo a sus atores no les ha ido tan bien.

La actriz reveló en La W Radio que siente un profundo orgullo ser parte de la historia que creó Fernando Gaitán y por el éxito que ha tenido nuevamente al estar en televisión.

La triste realidad de los actores de 'Betty, la fea':

No obstante, Orozco confesó que ya no reciben regalías por la novela debido a que solo los respalda la Ley de derechos de intérprete; en consecuencia, no reciben dinero por ninguna adaptación que se realice en otros países o por su repetición en televisión colombiana.

El furor que ha generado en regreso de Betty la fea #BettyEnLaW #FiebreDeBetty Posted by W Radio Colombia on Thursday, August 1, 2019

Por otra parte, la mujer habló sobre su papel y recordó que aseguró que 'Betty' es el reflejo de la vulnerabilidad que hay en el corazón de cada persona cuando se enamora por primera vez; un evento que a todos nos pasa.

Sin embargo, la colombiana expresó que pese a los sacrificios que hizo para su personaje, y la fama que le ha dado nacional e internacionalmente "no me veo siendo Betty toda la vida, por ahora tengo que descansar de este personaje".

Te mostramos en video: