Dani Castro se defiende de las críticas: "Es difícil contactarse con la Naná porque tiene teléfono fijo"

Durante su participación en el programa No Culpes a la Noche, la querida abuelita conocida como Naná emitió una triste declaración acerca de la amistad que forjó con Eleonora y Dani Castro en la primera temporada de MasterChef. Según contó, el lazo que había construido con ellas se desvaneció tras el fin del espacio de cocina y, pese a que prometieron mantener el contacto, dijo que nunca más supo de ellas.

"Eran compinches mías. Prometieron venir a verme y no vinieron nunca más", dijo en el late, de TVN, agregando que ha intentado comunicarse con la rubia, pero que esta no responde sus llamados. "Me dio el número de su celular. La llamo de repente cuando me siento un poco sola, pero nada. No contesta", aseguró.

Las palabras de Naná provocaron que sus fanáticos arremetieran en contra de Dani Castro a través de redes sociales. Ante este escenario, la cocinera se defendió indicando que de todas las personas que salieron del programa, ella fue la única que siguió manteniendo el contacto con ella.

"Todos le prometieron cosas, y yo fui la única que lo cumplió, así que no me vengan aquí con cuestiones", dijo, mostrándose impactada por "la cantidad de gente que me está escribiendo mensajes insoportables, atacándome mal en mi última foto por lo que salió diciendo la Naná. No entiendo".

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Dani Castro se defendió nuevamente de las críticas y se mostró afectada por la situación. "No me molestó, me dio pena, porque creo que fui súper buena amiga, leal desde el principio. Reconocer lo malo es mucho más fácil que reconocer lo bueno. No me lo esperaba, porque no fue como ella dice", dijo en conversación con La Cuarta.

Consultada por las palabras de la abuelita, explicó que ha tenido problemas para comunicarse con ella. "Es difícil contactarse con la Naná porque tiene teléfono fijo solamente y cuando la llamo, si o si es entre 9 o 10 de la noche a su casa".

"Hablé con ella antes que saliera el programa y después, y creo que se traspapeló, porque la seguí viendo mucho tiempo después de Masterchef y estuvimos harto en contacto. Lo que sucede es que han pasado cinco años y de esos prácticamente no hablamos. Pero eso no significa que no nos vimos", agregó.

